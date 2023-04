Rada Gminy Inowrocław rozpatrzy społeczne projekty uchwał o obniżenie lokalnych podatków, ale muszą być zachowane wszystkie procedury

W gminie Inowrocław od dłuższego czasu trwa dyskusja dotycząca wysokich podatków lokalnych, których stawki zaczęły obowiązywać w 2023 roku. Odbyło się już kilka spotkań mieszkańców z władzami. Zawiązał się Komitet Protestacyjny „Jesteśmy przeciwni maksymalnym podatkom”. 24 marca w Urzędzie Gminy Inowrocław złożony został wniosek w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i trzy projekty uchwał dotyczące obniżenia stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportu. Poparcia inicjatywie udzieliło ok. 700 osób.

W mailu do naszej redakcji przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej zwrócili uwagę, że wiele osób zaangażowało się w protest przeciwko maksymalnym podwyżkom lokalnych podatków w gminie Inowrocław i nie zgadza się z uchwalonymi stawkami.

„Są one niewspółmierne do poziomu życia, wartości nieruchomości oraz dostępności do technicznej infrastruktury komunalnej ludności w naszej Gminie. Wobec podwyżek, które jeszcze nas czekają (...) i niespotykanej dotąd skali inflacji, tym bardziej są to stawki nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Nie uchylamy się od płacenia podatków, chcemy jedynie ich obniżenia do wartości racjonalnych” - czytamy w mailu.