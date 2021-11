Radni gminy Kijewo Królewskie nie przyjęli 0,5 mln złotych prezentu od państwa

Kijewscy radni w większości nieprzekonani

- Spotkałem się z kijewskimi radnymi, by ich przekonać do tego, by przychylnym okiem spojrzeli na dołożenie pieniędzy do zakupu samochodu - mówi st. kpt. Tomasz Guzek, komendant KP PSP Chełmno. - Podczas tego spotkania radni o nic mnie nie pytali, ja starałem się przedstawić sytuację, podkreślając, że poprzedni wójt w marcu obiecał, że te brakujące środki zostaną zapewnione. Ale za kolejnym podejściem radni też tych pieniędzy nie zdecydowali się druhom z Brzozowa zapewnić.