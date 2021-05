Radni Grudziądza mają w planie głosowanie nad uchwałą solidarnościową z osobami LGBT+. Jaki będzie wynik?

Są pieniądze na prace przygotowawcze do budowy trasy S5 od Grudziądza do Ostródy

W czwartek (5 maja 2021) wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał program inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy drogi S5 z Grudziądza w kierunku Ostródy. Pozwala to na uruchomienie środków na stworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. To pierwszy krok w kierunku powstania tej ważnej trasy.