Radni KO z Grudziądza pytają mieszkańców: -Mniej inwestycji, ale niższa opłata za wywóz śmieci?

Co dziś wiadomo? Do zbilansowania obecnego systemu "śmieciowego" w tym roku zabraknie blisko 900 tys. zł. I pewnym jest już jest, że te pieniądze miasto dołoży. - Natomiast w 2022 roku z szacunków wynika, że będzie brakowało grubo ponad milion złotych - informuje radny Tomasz Smolarek. - Wiemy, że zaczął działać zespół pod przewodnictwem skarbnika miasta, aby sprawdził jaka jest możliwość obniżenia stawki opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców. Prace trwają.

Tomasz Smolarek, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że w maju br. radni KO informowali że jeśli pojawi się możliwość dopłat do gospodarki odpadami komunalnymi przez samorządy, to pochylą się na tym rozwiązaniem. Takowa się pojawiła i weszła w życie pod koniec września.

Konsultacje: o jedną mniej wyremontowaną ulicę, ale więcej w portfelu mieszkańca?

Tymczasem radni Koalicji Obywatelskiej wychodzą z propozycją. - Chcemy, aby mieszkańcy wypowiedzieli się co do dalszego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - mówi Paweł Napolski, radny KO. I wyjaśnia: - Czy mieszkańcy chcą, aby obniżyć dotychczasowe stawki za odbiór odpadów o 1, 2, 3 zł... pamiętając że każde obniżenie powoduje mniej wpływów do budżetu miasta o kolejny milion, dwa... To oznaczałoby uszczuplenie puli pieniędzy przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku. Czy też stawka ma pozostać na obecnym poziomie 28 zł od osoby, ale możliwość realizacji inwestycji założonych w przyszłorocznym budżecie?

Radni Koalicji Obywatelskiej czekają na opinie mieszkańców Grudziądza do czwartku, 2 grudnia. Można telefonować pod numer: 566 335 442 bądź wyrazić sugestię drogą mejlową pod adresem: [email protected]