W różnych punktach Grudziądza pojawiły się banery z wizerunkami radnych, którzy poparli podwyżkę za śmieci [zobacz wideo]

Nowa obowiązująca - od maja 2021 r - stawka to 28 zł od osoby zamieszkującej w gospodarstwie. Dotychczas było to 20 zł.

Co na temat banerów, które dziś (20 kwietnia) stanęły w Grudziądzu sądzą obecni radni Grudziądza? Zbieramy opinie. Wkrótce będziemy je publikowali. Kto tę akcję zorganizował? Póki co, nie ujawnia się.

Krzysztof Kosiński, radny Prawa i Sprawiedliwości : - Odbieram ten baner jako akcję niezadowolonych mieszkańców Grudziądza z realizowanej polityki finansowej władz. Przypomnę o podwyżkach czy to za bilety parkingowe, podatku od nieruchomości na śmieciach skończywszy. Radni PiS-u nie godzili się na żadne z powyższych podwyżek. Podkreślę, że klub radnych PiS-u miał propozycję dotyczącą opłat za śmieci, która nie generowała podwyżki dla mieszkańców. Prezydent nie uznał jednak naszego projektu. Myślę, że dokonuje się publiczna reakcja związana z drenowaniem portfeli grudziądzan. To akt protestów grupy mieszkańców występujących przeciwko obecnej władzy.

Łukasz Kowarowski, radny Sojuszu Obywatelski Grudziądz i przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza: - Baner wywołał u mnie zdziwienie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jestem osobą publiczną i muszę liczyć się z krytyką mieszkańców, a to jest jedna z jej form. Także pamiętam doskonale akcję z 2003 roku, gdzie drukowano plakaty z wizerunkami radnych głosujących za powstaniem hipermarketu z napisami: "Tych radnych nie obsługujemy. Stracili nasze zaufanie".

Sprawa dotycząca systemu i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi budzi kontrowersje w wielu samorządach. Grudziądz wyjątkiem w tej kwestii nie jest. Przypomnijmy jednak, co na ten temat w 2018 roku mówił podczas debaty w "Pomorskiej" Maciej Glamowski gdy startował na prezydenta Grudziądza: "Myślę, że ten system odbioru odpadów trzeba przeanalizować, trzeba szukać oszczędności w samym systemie, a nie fundować mieszkańcom kolejne podwyżki, tym bardziej, że stawki za odbiór odpadów w Grudziądzu są jedne z najwyższych w Polsce. Zatem trzeba poszukiwać oszczędności tak, aby te opłaty były optymalne, a na pewno nie wzrastały".

Paweł Napolski, radny Koalicji Obywatelskiej : - Moim zdaniem jest to akcja polityczna. Szkoda tylko, że osoba bądź osoby, które za nią stoją nie zechciały poinformować mieszkańców z czego wynika ta podwyżka. A jest ona konsekwencją przepisów prawa ustalanych przez partię rządzącą, a nie wymysłem radnych Grudziądza by fundować taką podwyżkę mieszkańcom.

Poprosiliśmy - za pośrednictwem rzecznika Karola Piernickiego - o komentarz prezydenta Macieja Glamowskiego do baneru, który pojawił się w kilku punktach Grudziądza z wizerunkami radnych, którzy głosowali za 40 proc. podwyżką za wywóz i odbiór śmieci. Wśród zdjęć radnych jest też fotografia prezydenta Glamowskiego. To włodarz Grudziądza jest autorem uchwały podwyższającej opłatę za śmieci z 20 do 28 zł od osoby w gospodarstwie domowym.

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza: - Chciałbym, aby mieszkańcy naszego miasta płacili za śmieci jak najmniej. Obecna stawka, która obowiązywać będzie od maja, jest najmniejszą z możliwych, aby system się zbilansował. Problem ten był szeroko dyskutowany, omawiany oraz prezentowany, a powody, dla których musieliśmy podjąć decyzję o podwyżce podawane do publicznej wiadomości. Wśród wielu przyczyn takiego stanu rzeczy są nieszczelność systemu, rosnące koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, a przede wszystkim wymogi ustawowe i stawiane przez Unię Europejską. Jednocześnie pragnę zauważyć, że ceny naliczania opłat za segregację odpadów są nie tylko problemem Grudziądza. Wiele samorządów także była zmuszonych je podnieść, a inne mają takie plany.