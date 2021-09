Radni Sojuszu Obywatelski Grudziądz chcą, aby prezydent pochylił się nad obniżką kwoty za wywóz śmieci

- Gdy ustalana była stawka i głosowanie, nie było wówczas możliwości skorzystania z narzędzi w postaci pokrycia z innych dochodów cenę wywozu odpadów - zauważa Łukasz Kowarowski, przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza i jednocześnie radny SOG-u. I kontynuuje: - Teraz one się pojawiły i jako radni Sojuszu Obywatelski Grudziądz apelujemy do prezydenta, aby przenalizował i sprawdzenie możliwości dofinansowania systemu gospodarki odpadami z dochodów własnych gminy-miasta Grudziądz. W mojej ocenie uważam, że może być to pokryte ze sprzedaży majątku komunalnego, działek które jak wspominał prezydent na sesji, rozchodzą się na "pniu".