Radni Koalicji Obywatelskiej z Grudziądza o Polskim Ładzie: - To było rozdanie z klucza politycznego!

Paweł Napolski, radny Koalicji Obywatelskiej: - Nie jesteśmy zadowoleni jak zostały rozdysponowane środki w ramach Polskiego Ładu. Wystosowaliśmy pismo do Prezesa Rady Ministrów, w którym wyrażamy niezadowolenie i przypominamy, że rząd nie ma własnych pieniędzy, a dysponuje pieniędzmi Polek i Polaków. To my, co roku do budżetu państwa wpłacamy jako grudziądzanie miliony złotych i oczekujemy, aby sprawiedliwie nas traktowano i adekwatnie dzielono środki na inwestycje jakich oczekują mieszkańcy Grudziądza.