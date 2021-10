Witryna biura Nowej Lewicy w Grudziądzu została zdewastowana. Wybryk chuligański czy też podyktowany niechęcią polityczną?

- Nie pamiętam by w ciągu ostatnich lat doszło do dewastacji naszej siedziby. Trudno stwierdzić, czy był to po prostu chuligański wybryk czy też podyktowany niechęcią polityczną do naszej partii - komentuje Łukasz Kowarowski, przewodniczący Nowej Lewicy w Grudziądzu.