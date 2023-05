Radni PiS w Grudziądzu chcą jak najszybszego uruchomienia basenów w Tarpnie. Zbierają podpisy pod inicjatywą obywatelską

Władze Grudziądza: Jest dokumentacja i koncepcja, ale pieniędzy nie ma

- Rozmawialiśmy o szpitalu, zwracaliśmy uwagę na to jaka jest sytuacja i umówiliśmy się na dalsze rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim - relacjonował Krzysztof Szczucki. - Jest jasne że temat szpitala trzeba rozwiązać, ale wymaga to czasu. Nie uważam żeby z tego tematu robić przedmiot kampanii. To sprawa fundamentalna dla mieszkańców i decyzje które w tej sprawie zapadaną należy ogłosić dopiero wtedy gdy będą one wypracowane, finalne, gotowe i pewne. Przedwcześnie nie można o nich mówić.

Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy PiS "Chrońmy dzieci, wspieramy rodziców"

Poinformowano również podczas konferencji PiS w Grudziądzu, że mieszkańcy mogą również składać w biurze PiS-u podpisy pod ogólnopolską inicjatywą PiS-u pod hasłem "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Projekt tej ustawy przewiduje m.in. zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które prezentowane są dzieciom w placówkach oświatowych. Ma na celu m.in. zakazanie działalności w szkołach i przedszkolach stowarzyszeń, które promują treści związane z seksualizacją dzieci. Jeśli zyska on aprobatę, stowarzyszenia i organizacje będą musiały zgłosić się do dyrekcji placówki, przekazać dokumentację dotyczącą bieżącej działalności oraz cele i treści, które miałyby być poruszane w czasie zajęć z nieletnimi. - Mamy do czynienia z bardzo złymi inicjatywami, które wkraczają często do przedszkoli, szkół. Inicjatywami, które chcą praktycznie zmieniać zniekształcać świadomość najmłodszych i młodzieży. Takie inicjatywy są podejmowane także w zachodnich państwach... W szkołach niemieckich wkracza się w umysły dzieci na tyle mocno że dochodzi do ekstrakcji, wyciągnięcia dzieci spod głównego nurtu wychowawczego jaki jest kształtowany w rodzinach - tłumaczy radny PiS, Krzysztof Kosiński. I kontynuuje: - Polskie wychowanie jest oparte na głębokiej tradycji chrześcijańskiej, kulturowej które tworzy przede wszystkim rodzinę i ta rodzina jest podstawą struktury społecznej o którą należy zadbać. Jeśli dobierzemy się do świadomości dzieci, jeżeli wyprowadzimy je na manowce to przyszłość dla tego kraju jest bardzo kiepska. Mówi się o lansowaniu pewnej seksualizacji, czyli wkraczaniu w płytkie potrzeby dorastającego człowieka. To rzecz patologiczna. PiS akceptuje wychowanie seksualne, ale w odpowiednim wieku i na odpowiednim poziomie.