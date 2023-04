Krzysztof Szczucki otworzył biuro społeczne w Grudziądzu: - To miejsce do rozmów o mieście, jego problemach i rozwoju [zdjęcia]

W tej chwili biuro w Grudziądzu jest pierwszym Krzysztofa Szczuckiego w naszym regionie, którego działalność - jak zaznaczał podczas konferencji prasowej - finansuje z własnych środków. Drugie niebawem ma zostać otwarte w Toruniu.

Zapytaliśmy Krzysztofa Szczuckiego, w jakie sprawy Grudziądza jest głównie obecnie zaangażowany. Wymienił cztery wiodące:

- Temat szpitala, to temat który jest trudny i nie da się go w krótkim czasie zakończyć. Mam pewne pomysły, ale za wcześnie by je ogłaszać. Jeśli potwierdzę że one są realne to opowiem o nich mieszkańcom publicznie. Chciałbym aby szpital funkcjonował nadal na wysokim poziomie i jednocześnie nie miał tak ogromnych długów jak teraz - mówi Krzysztof Szczucki.