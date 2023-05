Radni PiS z Grudziądza zbierają podpisy pod petycją w sprawie modernizacji basenów odkrytych w Tarpnie. Co z Basenem Nadwiślańskim?

Sprawa zamkniętych od kilku sezonów basenów odkrytych w Tarpnie wciąż budzi kontrowersje. Mieszkańcy jednoznacznie opowiadają się za tym, by były one jak najszybciej zmodernizowane i udostępnione. By ich głos wybrzmiał jeszcze bardziej, radni PiS-u od połowy maja zbierają podpisy w biurze przy ul. Długiej 22 za tym, aby ta inwestycja ruszyła jak najszybciej.

- Nie można zasłaniać się tym, że w Tarpnie jest piękna, odnowiona plaża nad jeziorem. Dobrze, że jest ale baseny powinny również powinny działać. W wakacje, latem korzystało z nich dziesiątki tysięcy mieszkańców - zauważa radna Makowska. - Dlatego trzeba dostosować je do obowiązujących norm, wybudować stację uzdatniania wody i oddać je grudziądzanom.

Jak przekonuje Marzena Makowska, lada moment podpisów będzie 300 a nawet więcej. 300 - tyle jest wymaganych aby złożyć projekt obywatelskiej uchwały. Taki ma być finał akcji radnych PiS w sprawie basenów w Tarpnie.