Radosław Januszewski, prezes zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego podpisał umowę z marszałkiem. Zdjęcia

- Przygotowaliśmy m.in. projekty dotyczące efektywności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz zadania prowadzące do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W planach jest wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Chojnice z Tucholą, co zwiększy atrakcyjność Borów Tucholskich i Tucholi oraz wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu. To zadanie zostanie zrealizowane we współpracy gminy Kęsowo z gminą Tuchola - podkreślił Radosław Januszewski, wójt gminy Kęsowo i prezes zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego.