Sikorski, który bierze udział w posiedzeniu szefów dyplomacji państw NATO w Brukseli, poinformował, że strona izraelska obiecała dogłębne dochodzenie i współpracę z polską prokuraturą w sprawie wyjaśnienia okoliczności ataku, w wyniku którego zginął także polski wolontariusz.

- Jeśli potwierdzi się to, o czym donosi prasa izraelska, że to był atak rozmyślny, bo sądzono, że tam jest terrorysta, to moja wrażliwość etyczna nie pozwala mi na poświęcenie życia siedmiu cywilów, żeby zabić terrorystę, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia. Coś jest bardzo nie tak z izraelskimi zasadami użycia broni. A przypomnę, że zabili już też swoich własnych zakładników - mówił Sikorski. - Jeśli jest tak, jak donosi izraelska prasa, (...) to Izrael jest winien rodzinom tych wolontariuszy przeprosiny i odszkodowania - dodał.