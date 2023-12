Rafał Brzozowski śpiewał w Szubinie kolędy. Przed nami kolejne koncerty za rogatkami Bydgoszczy

- Dziękujemy za waszą obecność i wspólne kolędowanie. Kolejny artysta powiedział, że nigdzie nie śpiewają kolęd tak pięknie jak w Szubinie. Coś w tym jest. To było magiczne spotkanie, którego na pewno długo nie zapomnimy - podsumowują wydarzenie organizatorzy.

Wydarzeniem ostatnich dni był koncert Rafała Brzozowskiego w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie. W programie - najpiękniejsze polskie kolędy. - Piękny koncert, w cudownej atmosferze – dzielą się wrażeniami na Facebooku słuchacze. Była to kolejna ciekawa propozycja przygotowana dla melomanów z regionu przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”.

To jeszcze nie koniec

Ale muzyka w Szubinie nie zamilkła na długo. Już w piątek 29 grudnia wybrać się można na kolejny koncert kolęd i pastorałek. Gdzie? Do Szubińskiego Domu Kultury. O godz. 18 wystąpią tu pianiści i wokaliści związani z tą placówką, a także goście. Na scenie pojawią się m. in. Justyna Droszcz i zespół „Jesienny Kwiat”, a także gość specjalny wydarzenia - Zbigniew Zaranek, zwycięzca ostatniej edycji The Voice Senior. Wstęp jest wolny.