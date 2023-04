Rajd Rowerowy pamięci Agnieszki Sobańskiej we Włocławku. Trwa przyjmowanie zapisów

Rajd odbędzie się w następną sobotę 22 kwietnia. Początek na parkingu przy Hali Mistrzów o godzinie 8.30. Trasa będzie liczyć około ok. 37 km. Podczas wycieczki zostanie zapalony znicz na grobie śp. Agnieszki Sobańskiej na cmentarzu w Czerniewicach. Zakończenie rajdu przewidziane jest na ok. godz. 15:00 przy boisku na ulicy Sarniej w Michelinie we Włocławku.

TAK BYŁO ROK TEMU na rajdzie rowerowym pamięci Agnieszki Sobańskiej

Zapisy chętnych do udziału w rajdzie odbywają się w biurze Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. Bliższe informację na temat rajdu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 54 411 27 57.