Rajd Rowerowy w Grudziądzu. Chętni wybrali się na wycieczkę do Rezerwatu “Dolina rzeki Osy” [zdjęcia] Piotr Bilski

Trasa liczyła 45 km. W rajdzie miejskim wzięło udział ok 60 uczestników. Chętni wyruszyli spod Starostwa Powiatowego i udali się w kierunku Dąbrówki Królewskiej by dotrzeć do Rezerwatu Doliny Osy i wrócić przez Annowo, Nicwałd do Grudziądza. Organizatorem był Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Kolejny miejski rajd rowerowy - 1 sierpnia - Rowerem po Wiosłach. Rowerzyści odwiedzą Rezerwat Wiosło Małe i Wiosło Duże leżące na obszarze Kociewia. Będzie on odbywał w jedną stronę autokarem. Wkrótce więcej szczegółów.