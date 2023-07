Ranking dłużników województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nowe dane - kto wygrywa?

Bez względu na wiek

Niektórzy jeszcze nie są pełnoletni, a znaleźli się pod kreską. W województwie żyje 73 dłużników w wieku 18 minus. Ich zadłużenie kształtuje się na poziomie niespełna 26 tys. zł. Emerytów (przynajmniej ludzi w wieku emerytalnym, bo przecież nie wszyscy może otrzymują emerytury), którzy muszą oddać pożyczone kwoty, są w województwie tysiące - niespełna 16 tys. Mają do zapłaty powyżej 246 mln zł. Im najtrudniej oddać, gdyż podeszły wiek często nie pozwala na podjęcie zatrudnienia. - Największą grupę dłużników stanowią osoby w przedziale wiekowym 36-45 lat, to ponad 39 tysięcy osób. Mają też największą liczbę zobowiązań (ponad 125 tysięcy), ale najwyższe łączne zadłużenie należy do grupy osób w wieku od 46 do 55 lat - informuje Agnieszka Smużewska, reprezentująca KRD. Wynosi ono już ponad 902 mln zł.