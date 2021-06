Ranking Polskich Miast Zrównoważonych. Jak wypadły w nim miasta z regionu kujawsko-pomorskiego?

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis to badanie, które porównuje 50 największych pod względem liczby ludności polskich miast pod kątem ich zrównoważonego rozwoju w ramach trzech obszarów: społecznego, środowiskowego i gospodarczego. Zestawienie przygotowano na podstawie 45 wskaźników zgrupowanych we wspomnianych obszarach .

Ranking został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inspiracją do stworzenia go był raport „Arcadis Sustainable Cities Index”, klasyfikujący 100 globalnych metropolii.

- Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu stanie się swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich

– czytamy na stronie arcadis.com