Miłośnicy krajowych wycieczek odwiedzili Włocławek. Miasto bardzo im się spodobało

Podróżnicy wspomnieli także o rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych, które umożliwiają szybkie dotarcie w różne miejsca.

- Włocławek to nie tylko zabytki, ale także kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych do otaczających go lasów i jezior. Dzięki nim można w łatwy sposób dotrzeć w wiele oddalonych od siebie miejsc i podziwiać wspaniałe krajobrazy, pomniki przyrody, także wspomniane zabytki Ścieżki rowerowe umożliwiają również szybki dostęp do centrum Włocławka