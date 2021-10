Raport Court Watch. Jedna trzecia sądów zamknęła swoje drzwi dla publiczności i mediów

"Gdy po pierwszym szoku odmrożono w maju 2020 działalność polskich sądów, nie wróciły one w pełni do normalnej pracy" - czytamy w analizie monitoringu. "Jedna trzecia z nich zamknęła swoje drzwi dla publiczności i mediów. Nie wynikało to ani z ustawy, ani nawet z rozporządzenia. Zarządzania prezesów i dyrektorów sądów zakazujące i ograniczające wstęp osób, które nie otrzymały wezwania na rozprawę, wydane zostały po rekomendacjach przesłanych przez wiceminister sprawiedliwości – sędzię Annę Dalkowską. Na szczęście nie wprowadzono tych ograniczeń we wszystkich sądach."