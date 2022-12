Ratuj Wojtek! Najlepsze memy przed meczem Polska - Francja na mundialu Katar 2022 [4.12.2022]

W niedzielę 4 grudnia Polska zagra z Francją o ćwierćfinał mundialu w Katarze. Zdecydowanym faworytem są Francuzi, a na co liczą polscy kibice? Mur ze Szczęsnego w bramce, dobre lagi na Robercika i koperty Czesława Michniewicza. Zobaczcie memy przed meczem Polska - Francja w Katarze.

Polska - Francja: najlepsze memy. Tak komentujecie występy Polaków w Katarze

To pierwszy awans z grupy Polski na mundialu od mistrzostw świata w Meksyku w 1986 roku. Wtedy jednak w 1/8 wysoko przegrali z Brazylią, teraz rywal nie będzie łatwiejsi. Francuzi to jedni z najpoważniejszych kandydatów do tytułu na mundialu w Katarze. W grupie pokonali Danię i Australię, a potem w rezerwowym składzie przegrali z Tunezją.