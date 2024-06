Ratusz w Grudziądzu: powstały nowe wydziały. Zlikwidowano stanowisko gospodarza Starówki

Urzędnicy zadbają o wizerunek

Pracowało w nim będzie 11 osób. Mieści się w budynku Ratusza i został powiększony o pomieszczenia miejskiego konserwatora zabytków , który to przeniósł się do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w miejsce zlikwidowanego wydziału komunikacji społecznej.

Co z pracownikami wydziału, który uległ rozwiązaniu w którym było zatrudnionych 7 osób? Jak się dowiadujemy od Karola Piernickiego, większość została przeniesiona do innych komórek organizacyjnych Ratusza. Jeśli chodzi o dyrektor tego wydziału Ewę Roman, przebywa aktualnie na urlopie.

Nie będzie już gospodarza Starówki

Ze struktury organizacyjnej Ratusza zniknął gospodarz Starówki . Aleksander Klak został przeniesiony do wydziału funduszy europejskich, gdyż pełniąc funkcję gospodarza Starówki według informacji Karola Piernickiego w dużym zakresie zajmował się pisaniem programów unijnych. Część jego zadań jako gospodarz Starówki wraz z pracownikiem została przejęta przez nowo powstały wydział promocji i współpracy z mieszkańcami.

Zapytaliśmy o to czym w ostatnich latach zajmował się gospodarz Starówki, gdyż wielokrotnie mieszkańcy nie dostrzegali efektów jego pracy. Z informacji uzyskanej z grudziądzkiego urzędu miejskiego wymieniane są m. in.:

zgłoszenie Spichlerza 57 do konkursu „Zabytek Zadbany 2024”,

Co ważne, powstał także wydział lasów miejskich który został powstał z dotychczasowego biura lasów komunalnych. W tej chwili nie ma on dyrektora. Pierwszy konkurs na to stanowisko nie został rozstrzygnięty. Ma zostać powtórzony. Dotąd biurem lasów komunalnych dowodził Mateusz Cieślakiewicz, który został radnym i nie może już sprawować tej funkcji.