Rekordowa liczba zgłoszeń do „Bitwy Regionów” 2023. Silna reprezentacja KGW z Kujaw i Pomorza

- "Bitwa Regionów” wywodzi się z naszych stron, pierwszą edycję dziewięć lat temu organizowaliśmy z województwem pomorskim. Może stąd tak duże zainteresowanie tym konkursem w naszym regionie – mówi Krzysztof Kończalski z kujawsko-pomorskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Najwięcej zgłoszeń w tym roku wpłynęło z powiatów: nakielskiego (30), tucholskiego (30), toruńskiego (29), brodnickiego (26).

Konkurs odbywa się w trzech etapach. Pierwszy jest w powiecie. Zespoły, które zostaną ocenione najwyżej, zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego, tj. półfinału. Trzeci etap – finał ogólnopolski - odbędzie się w ostatnim kwartale roku z udziałem kół, które wygrały etap wojewódzki.

We wszystkich etapach organizatorzy konkursu oferują zwrot kosztów poniesionych na zakupy produktów, niezbędnych do przygotowania konkursowych potraw. W pierwszym i drugim etapie konkursu – 500 zł, w trzecim - 1000 zł.