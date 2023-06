Rekordowa podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku! Tyle to będzie brutto i netto

Większa płaca minimalna i stawka godzinowa 2024

Jak rosła płaca minimalna w Polsce?

Pracownicy się cieszą, a firmy?

Pracownicy się cieszą: - Już widzę, jak się burzą pracodawcy, że znów muszą płacić więcej, a oni przecież tacy biedni - powiedziała nam niedawno pracownica jednej z bydgoskich piekarni. - Gdyby nie przymus minimalnej, to by ludzie pracowali za 1000 zł. Zarabiam najniższą, po opłaceniu rachunków zostaje mi 900 zł na życie, a raczej przeżycie.

Podwyżka emerytur i rent

Ich waloryzacja planowana jest o wskaźnik co najmniej 12,3 proc., a prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń ma wynieść ok. 43,6 mld zł. Dziś najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji to 14,8 proc.