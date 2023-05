Płaca minimalna 2024. Szykuje się rekordowa podwyżka!

Od początku tego roku najniższe wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto miesięcznie, a od lipca zostanie podniesiona do 3600 zł brutto. To o 590 zł i 19,6 proc. więcej w porównaniu do minimalnej płacy w 2022 roku (3010 zł brutto). NSZZ „Solidarność” chce, by od stycznia 2024 roku najniższa pensja wzrosła o 500 zł brutto miesięcznie i od lipca o kolejne 250 zł, czyli razem 750 zł.

„Lepiej dać... 1000 zł wypłaty”

To jest na pewno dobra informacja dla pracowników.

4325 zł brutto to będzie jakieś 3300 zł na rękę, czy to dużo przy obecnych cenach? Już widzę, jak się zaraz oburzą pracodawcy, że znów muszą płacić więcej, a oni przecież tacy biedni - mówi nam anonimowo pracownica jednej z bydgoskich piekarni. - Gdyby nie przymus minimalnej, to by ludzie pracowali za 1000 zł miesięcznie. Zarabiam najniższą, czyli dziś 3490 zł brutto, 2700 zł na rękę. Po opłaceniu rachunków zostaje mi 900 zł na życie, a raczej przeżycie.

Innego zdania są przedsiębiorcy.

- Jeśli ktoś nie ma własnej firmy nigdy nie rozumie, skąd biorą się pieniądze. Przedsiębiorca nie dodrukuje ich dla pracowników, gdy urzędnicy sobie wymyślą kolejny wzrost najniższego wynagrodzenia. Gdyby mieli płacić z własnych kieszeni, szybko zapomnieliby o podwyżkach - to opinia, którą usłyszeliśmy od mechanika z Inowrocławia, który zatrudnia trzy osoby. - Większa minimalna to dwa wyjścia dla przedsiębiorców. Będą albo zamykać biznesy, albo będą zwalniać ludzi, bo jak na to wszystko zarobić? Wzrost cen nie dotyczy tylko pracowników, nas też i to jeszcze bardziej.