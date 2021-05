Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź terminy i zasady!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2021 roku przebiega w tych samych terminach w całej Polsce. Harmonogram naboru do szkół został ustalony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest on dostosowany do zmienionego terminu egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021, a także terminu wydania zaświadczeń o jego wynikach ósmoklasistom (otrzymają je 2 lipca 2021).

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 17 maja 2021. Do kiedy można składać podania? Jakie są terminy sprawdzianów do klas dwujęzycznych i sportowych? Za co można otrzymać punkty przy naborze do liceów, techników i szkół branżowych? - szczegóły znajdziecie w naszej galerii.