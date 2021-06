Rekrutacja do szkół średnich 2021 w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Wiemy, ile wpłynęło podań

W poniedziałek, 21 czerwca, o godzinie 15, zakończyła się rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Wstępnie zainteresowanie do liceów, technikum i szkół branżowych w powiecie sępoleńskim w porównaniu z ubiegłym rokiem jest duże. Do czterech szkół prowadzonych przez powiat wpłynęło 387 podań. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku naukę w klasach pierwszych rozpoczęło ok. 250 uczniów. Te liczby do czasu ogłoszenia list przyjętych kandydatów (2 sierpnia) mogą się zmienić, jednak już teraz większość dyrektorów widzi, że na tym etapie rekrutacji chętnych osób do kontynuowania nauki w ich szkołach jest więcej.

LO w Sępólnie Krajeńskim

Z ulgą odetchnąć może dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, Tomasz Cyganek. W tej szkole w 2020 roku otworzono tylko jeden oddział z 17 uczniami.