Remont mostu kolejowo – drogowym w Grudziądzu rozpoczęty. Będzie lepiej, ale na razie są utrudniania

Efektem prac będzie zachowanie dobrych parametrów 11-przęsłowego obiektu w przyszłości, najdłuższej tego typu konstrukcji w kraju liczącej prawie 1100 metrów. Wyremontowany obiekt zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów w kierunku Laskowic Pomorskich i Bydgoszczy, które pojadą po nim szybciej – do 80 km/h (obecnie do 50 km/h). Poprawi się także estetyka mostu.

W zastępstwie jadą autobusy

– Inwestycje kolejowe PKP Polskich Linii Kolejowych w obrębie Grudziądza to jeden z elementów wielkiej modernizacji polskiej kolei. Wyremontowany najdłuższy most kolejowo - drogowy w Polsce oraz nowe przystanki Grudziądz Rządz, Grudziądz Centrum i Grudziądz Tuszewo zapewnią sprawniejsze podróże mieszkańcom województwa kujawsko - pomorskiego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w kolej we wszystkich regionach Polski, niezależnie od polityki transportowej prowadzonej przez władze samorządowe województw – powiedział Andrzej Bittel , sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Kolej w województwie kujawsko – pomorskim staje się coraz bardziej atrakcyjniejsza dla podróżnych. Modernizacja istniejących oraz budowa nowych przystanków zachęcają do wyboru tego środka transportu w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Dostęp do kolei zwiększa się nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach – powiedział Piotr Majerczak , członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Program przystankowy w Grudziądzu i regionie

Na terenie Grudziądza, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, planowane jest rozpoczęcie budowy trzech nowych przystanków ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Przystanek Grudziądz Rządz (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork) ułatwi podróże w kierunku Torunia. Jednokrawędziowy peron powstanie w pobliżu skrzyżowania z ul. Południową i drogą krajową nr 55. Zakończenie prac planuje się w połowie 2024 r. Przystanek Grudziądz Centrum (linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice) zwiększy dostęp do kolei na trasie do Bydgoszczy. Peron zostanie zbudowany w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmińskiej. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 r. Przystanek Grudziądz Tuszewo (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork) zostanie zbudowany przy przejeździe kolejowo – drogowym w ciągu ul. Droga Graniczna, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego i zakładów pracy. Zwiększy możliwości podróży w kierunku Kwidzyna, Malborka oraz Trójmiasta. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 r.