Szykuje się sporo inwestycji na kujawsko-pomorskich drogach wojewódzkich. A na Wisłę ruszy prom „Flisak”

Aby zapewnić ciągłość na sieci dróg, trwają intensywne prace projektowe – tych jest prawie 100. Wszystko po to, aby firma wygrywająca przetarg miała gotową dokumentację i od razu wkroczyła na budowę. System „Projektuj i buduj” ma pewne minusy, bowiem wykonawca musi sam wykonać projekt i sam zbudować drogę, a to wymaga dłuższego czasu.

- W tym roku mamy dobry start. Rozpisaliśmy już 11 przetargów o wartości ponad 50 milionów złotych, a dla porównania w poprzednich latach pierwsze przetargi ogłaszaliśmy dopiero w maju. Jeszcze w marcu z wykonawcami podpiszemy już 5 umów. Wchodzimy w dobrą pogodę, w kwietniu po ustaniu przymrozków, drogowcy pojawią się na 19 odcinkach, to jest w sumie 105 kilometrów – powiedział Przemysław Dąbrowski , dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Rynek stabilizuje się

Podczas pandemii, po dramatycznym zachwianiu na rynku materiałów budowlanych i robocizny, gdy ceny obu składników poszybowały niebotycznie, od około roku sytuacja uspokoiła się, ceny już nie zmieniają się. Za 1 kilometr drogi, której inwestorem jest ZDW w Bydgoszczy płaci się ok. 2 mln zł. A to nie byle jaka szosa, gdyż posiadająca 3 - warstwową nakładkę bitumiczną, wytrzymującą nacisk do 115 kN na każdą oś ciężkiego pojazdu.