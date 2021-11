Remonty dróg w Chełmnie - mieszkańcy pytają: jak dojechać do domu?

- W jaki sposób maja dojechać do ulicy Podmurnej i odcinka ulicy 22 Stycznia, który nie jest remontowany? - pyta Czytelnik.

Jak dojechać do posesji - pytają w Chełmnie?

- Jak dojechać do ulicy Poprzecznej, na wysokości numeru 16, jadąc od Alei 3 Maja? Zawsze skręcałem w prawo w ul. 22 Stycznia, co obecnie jest zakazane - docieka kolejny Czytelnik.

A inny dodaje: - Zamykać ślepą uliczkę w stronę komornika uniemożliwiając wyjazd ludziom, którzy mają tam garaże i komornikowi to trochę przegięcie. I ul. Poprzeczną w górę - także bezsens. Po co zamykać ślepą uliczkę, na której żadne prace nie są wykonywane? Objazd biegnie ul. Rycerską do Nowych Plant i ślad po objeździe się kończy. Jak się tam poruszać?