Reprezentacja Football Academy Chełmno wróciła z konwentu. Jakie mają plany w klubie na 2024 rok? Zdjęcia

Konwent to dla przedstawicieli Football Academy Chełmno czas, gdzie zdobywają wiedzę na wykładach teoretycznych i praktycznych. Czas bezcenny, gdzie wymieniają się doświadczeniami z trenerami z całej Polski.

- Co do samego konwentu to są to trzy dni dawki wiedzy dla trenerów i managerów oraz integracja wszystkich trenerów menagerów - mówi trener Wojciech Janicki. - Rok temu był Jacek Magiera, w tym Robert Podoliński, trenerzy i skauci np. z Legii Warszawa. Oprócz tego goszczą tam specjaliści od spraw komunikacji czy zarządzania. Konwent zwieńczyło rozdanie nagród dla najlepszych ośrodków w Polsce. W tym, niestety, nie było nominacji dla nas. Może dlatego, że dwa lata temu rozbiliśmy bank i zgarnęliśmy trzy najbardziej prestiżowe nagrody. Gdyby nie udział w projekcie Football Academy raczej byśmy nie mieli szansy porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z topowymi trenerami w Polsce. Skauci z różnych klubów i kontakty są bezcenne. Jesteśmy dumni reprezentując miasto Chełmno na takim wydarzeniu.