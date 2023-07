Reprezentacja na uniwersjadę w Chengdu po ślubowaniu. Adamkiewicz i Kozub chorążymi reprezentacji

– Oczywiście, dla mnie to wielki zaszczyt być chorążym reprezentacji. To moja trzecia i prawdopodobnie ostatnia uniwersjada. Do tej pory nie udało mi się być na otwarciu uniwersjady, więc teraz przynajmniej mam pewność, że będę. Uniwersjada to niesamowita przygoda i za każdym razem przywoziłam z niej wspaniałe wspomnienia. Mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem – mówiła Adamkiewicz.

– Zdecydowanie wracam na uniwersjadę po złoto, którego nie udało się zdobyć w Neapolu. Wtedy bolało, bo przegraliśmy finał, ale jestem pewien, że w Chengdu wszyscy liczymy na złoty medal. Taki jest cel – dodał Kozub, który będzie też kapitanem reprezentacji siatkarzy.

W uniwersjadzie udział weźmie blisko dwustu reprezentantów Polski, którzy będą rywalizować w trzynastu dyscyplinach sportu. – Zrobiliśmy wszystko, by sportowcy-studenci spełniający kryteria formalne i sportowe mogli spełniać swoje marzenia i ambicje. Mamy studentów z siedemdziesięciu uczelni. Z ostatniej letniej uniwersjady w Neapolu przywieźliśmy piętnaście medali. W tym roku także rywalizujemy na rok przed igrzyskami olimpijskimi, więc jest trochę kolizji terminów, ale udało nam się zbudować mocną reprezentację? Ile chcemy zdobyć medali? Jak najwięcej, jeśli będzie ich więcej, niż w ostatniej uniwersjadzie zimowej to będziemy bardzo zadowoleni – mówił Dariusz Piekut, szef polskiej misji uniwersjadowej.