Reprezentacja Polski wygrywa z Koreą w krakowskiej TAURON Arenie

W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, które w styczniu będą rozgrywane w Polsce i w Szwecji. W TAURON Arenie Kraków odbywa się turniej 4 Nations Cup, jeden z dwóch najważniejszych sprawdzianów dla reprezentacji Polski przed rozpoczęciem styczniowego mundialu.

Selekcjoner Patryk Rombel ma doskonałą okazję do ostatniej selekcji przed mistrzostwami. Z kolei dla części graczy to szansa na przekonanie do swoich umiejętności, tak by trener znalazł dla nich miejsce w drużynie na mundial. W czwartkowym starciu z Koreą Rombel zdecydował się na kolejne zmiany, w ogóle w składzie nie znaleźli się grający w środę z Tunezją Przemysław Krajewski, Tomasz Gębala, Arkadiusz Moryto i Mateusz Kornecki. Zmiany te nie wpłynęły jednak niekorzystnie na grę Polaków, wręcz przeciwnie. Biało-czerwoni zaczęli z dużo większym animuszem niż w środę. Widać było, że chcą wykorzystać przewagę fizyczną nad rywalami. Koreańczycy grali szybko i kombinacyjnie, ale dzisiaj nasza obrona była zdecydowanie lepiej dysponowana niż w środowym starciu z Tunezją. Dobrymi interwencjami popisywał się także Jakub Skrzyniarz, a po przerwie równie dobrze prezentował się Adam Morawski.