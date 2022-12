Reprezentanci Polski w pływaniu, w tym medalista mistrzostw świata, poprowadzą zajęcia dla dzieci w Warszawie

– Jestem przekonana, że popularyzacji pływania, do zachęcania dzieci do jego uprawiania, nigdy nie jest za dużo. To pilotażowa edycja tego projektu i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy go kontynuować. Bardzo się cieszę, że rekrutacja tak szybko się zakończyła, bo to świadczy o tym, że dzieci chcą pływać i chcą żyć aktywnie – mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania oczywiście będzie obecna podczas spotkania, ale nie zabraknie także aktualnych reprezentantów Polski. Tuż po powrocie z mistrzostw świata w Melbourne na zajęciach z dzieciakami zameldują się m.in. Kacper Stokowski, Radosław Kawęcki, Laura Bernat, Ksawery Masiuk oraz trenerzy Paweł Wołkow i Robert Wilk.

– Dla nas to czysta przyjemność, że możemy pomóc dzieciom zapalić się do pływania. Sami kiedyś zaczynaliśmy i wszyscy wiemy, że trening pływacki jest bardzo ciężki, ale potrafi kształtować także charakter. To piękny sport i mimo wysiłku, który generuje, warto go uprawiać – mówi Stokowski, który kilka dni temu w Melbourne został brązowym medalistą mistrzostw świata.