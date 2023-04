Rewitalizacja parku w Kamieniu Krajeńskim. Teraz to miejsce ożyło [zdjęcia]

Tak wygląda w zrewitalizowanym parku

W ramach inwestycji uporządkowano teren, powstały chodniki z kostki brukowej i miejsca postojowe. Park ma być miejscem odpoczynku i kultury, dlatego też zamontowano urządzenia rekreacyjne: siłownię plenerową, altany, hamaki, stoliki i plansze do gier. Pojawiła się również angielska czerwona budka telefoniczna, która służyć będzie do bookcrossingu. To idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych czy właśnie na półkach bookcrossingowych, po to, by można było książki przeczytać i przekazać dalej.