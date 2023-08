Rezonans, a może i tomograf. Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku zostanie doposażone

Jak poinformował nas Piotr Krygier, sekretarz powiatu włocławskiego aktualnie opracowywana jest dokumentacji projektowa i kosztorysowa na rozbudowę budynku E przy ul. Wyszyńskiego. Docelowo w tym budynku znaleźć się mają pomieszczenia przeznaczone na pracownię rezonansu magnetycznego, także tomografii komputerowej i inne dodatkowe pracownie. - Łączna powierzchnia pomieszczeń projektowanych i objętych remontem to 371 metrów kwadratowych - dodaje sekretarz powiatu. Jeżeli chodzi o sam zakup urządzeń, to zadanie pn. "Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia" zostało zgłoszone do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.

- Natomiast jeśli chodzi o tomograf komputerowy, to jest to aktualnie kwestia otwarta - podkreśla Piotr Krygier. I dodaje, że rozbudowując budynek E władze powiatu planują doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia także w to urządzenie. Ale zakup tomografu komputerowego władze powiatu uzależniają od przyszłych możliwości pozyskania pieniędzy z zewnątrz.

Dodajmy, że zarówno aparat do rezonansu magnetycznego, jak i tomograf komputerowy to urządzenia pozwalające na wykonanie bardzo dokładnych badań obrazowych struktur ciała, o wysokiej wartości diagnostycznej. W przypadku tomografii komputerowej organizm przenikają fale rentgenowskie. Rezonans magnetyczny tworzy obrazy dzięki falom radiowym i polu magnetycznemu. Oba urządzenia są bardzo drogie - kosztują po kilka milionów złotych, więc są na wyposażeniu nielicznych placówek we Włocławku - m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku czy włocławskiej filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy.