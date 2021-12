Robert Kwiatkowski po opuszczeniu Nowej Lewicy: - Jesteśmy opozycją bezprzymiotnikową

Teraz już wiadomo dlaczego tak często bywa pan w Toruniu - jest pan Zbigniewem Girzyński lewicy.

No nie! Ani ja nie jestem Girzyńskim lewicy, ani on Kwiatkowskim prawicy. Odchodzimy w kole i to w kole od razu parlamentarnym, to znaczy zarówno z reprezentacją senacką, jak i z poselską. Oczywiście zostajemy na szeroko rozumianej lewicy. PPS to partia o najdłuższych tradycjach w Polsce, odzyskała właśnie swoją reprezentację parlamentarną. To jest powód do zadowolenia, zwłaszcza dla szefa PPS i szefa tego koła, senatora Koniecznego. Nawiasem mówiąc, senator z zawodu jest lekarzem i dyrektorem szpitala w Częstochowie. To to dobry prognostyk jeśli chodzi o program naszego koła, bo my zamierzamy położyć szczególny nacisk na poprawę poziomu usług publicznych takich jak ochrona zdrowia, edukacja czy wymiar sprawiedliwości.