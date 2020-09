Robert Pattinson zakażony koronawirusem! Zdjęcia do nowego "Batmana" wstrzymane - informuje Warner Bros.

Robert Pattison uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19, co spowodowało, że zdjęcia do Batmana zostały wstrzymane zaledwie kilka dni po wznowieniu pracy nad filmem o superbohaterze.

Aktor Robert Pattinson jest zakażony koronawirusem . Wytwórnia Warner Bros. wstrzymała zdjęcia do filmu "The Batman", w którym Pattinson gra główną rolę.

"The Batman", produkcja reżyserowana przez Matta Reevesa ma trafić do kin 1 października 2021 roku.

Zdjęcia do filmu "Batman" wznowiono w Leavesden na północ od Londynu zaledwie trzy dni temu, po zawieszeniu ich w połowie marca z powodu pandemii COVID-19. Przed wybuchem pandemii koronawirusa udało się nakręcić ok. 25 proc. filmu. Do jego ukończenia potrzeba jeszcze ok. 3 miesięcy zdjęć.

34-letni Pattinson gra tytułową rolę w nowym filmie o przygodach Batmana.

Jego pierwszym filmem był "Vanity" u boku Reese Witherspoon. w 2003 roku Robert dostał rolę Cedricka Diggory'ego w czwartej części przygód Harrego Pottera czyli "Harry Potter i Czara Ognia".

Trzy lata później wystąpił w adaptacji światowego bestsellera pod tytułem "Zmierzch", gdzie wcielił się w rolę Edwarda Cullena.