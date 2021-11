Szpital im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów na dwa oddziały

Szpital specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki z siedzibą przy ul. Wienieckiej we Włocławku w piątkowy (19 listopada 2021) wieczór zamieścił komunikat. Dotyczy on tymczasowego wstrzymania przyjęć nowych pacjentów na dwa tutejsze oddziały. Chodzi o Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii oraz o II Oddział Chorób Wewnętrznych. Szefostwo lecznicy tłumaczy tę decyzję brakiem miejsc.

- W związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w obu oddziałach chorób wewnętrznych, z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu oraz zagrożenie epidemiologiczne, zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do tych dwóch oddziałów do odwołania - argumentuje Karolina Welka, dyrektor szpitala we Włocławku.