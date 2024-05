Rodzice uczniów z podstawówki w Bydgoszczy chcą sami prowadzić szkołę. Tekst zaktualizowany

- Stowarzyszenie jest zawiązane, wyłoniliśmy zarząd. Złożymy wniosek rejestrowy. Chęć przystąpienia do stowarzyszenia wyraziło już ponad stu rodziców - mówi Łukasz Mojsiewicz, ojciec dziecka, które uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy.

Organizacja ma prowadzić „nową placówkę” już od września. Obecnie szkoła przy ulicy Dwernickiego na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy prowadzi spółka Mikołaja Kuchajewicza, z którym rodzice uczniów są skonfliktowani.

Spór wybuchł, kiedy firma oświadczyła, że umowy o naukę w szkole muszą zostać zmienione. Jak tłumaczą rodzice, powodem był fakt, że "podjęto próbę zmuszenia do zawarcia nowych, niekorzystnych umów”

- Nikogo nie zmuszaliśmy do podpisywania umów, to była propozycja, która jak widać nie została zaakceptowana i nikomu przez to nie została rozwiązana umowa – mówi Kuchajewicz. - Problem rozwiązania obowiązujących umów został z resztą od razu wyjaśniony na pierwszym spotkaniu z grupą wsparcia w obecności dyrektora szkoły, że z tej przyczyny do rozwiązania umów na pewno nie dojdzie. Liczyliśmy jednak na współpracę i zrozumienie w tym zakresie, w zamian jednak otrzymaliśmy jedynie atak.