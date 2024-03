Rodzice z Kujawsko-Pomorskiego złożyli już ponad 130 tys. wniosków o 800 plus

Wypełniony formularz można przesłać do ZUS-u tylko drogą elektroniczną przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Tych terminów muszą pilnować rodzice

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczenia wychowawczego na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

- Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli formularz będzie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu w przelewach nie będzie przerwy.