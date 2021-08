Rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci i statystyką w tle

29 sierpnia Wyspa Młyńska zamieni się w wielki plac zabaw za sprawą rodzinnego pikniku „Raz Dwa Trzy - Policz Ty”. W niedzielę od 12 do 17 na najmłodszych bydgoszczan czekają liczne atrakcje, m.in. interaktywny spektakl bańkowy.

- To nie są zwykłe bańki. Interaktywny pokaz bańkowy, to artystyczny spektakl z bańkami w roli głównej, który angażuje uczestników wydarzenia i zaprasza do wspólnego radowania się bańkami. W programie zobaczycie mnóstwo trików z użyciem baniek, dymu, różnych obręczy, rurek i słomek, a to wszystko połączone z wyśmienicie dobraną muzyką - zapowiadają twórcy spektaklu.

Pokazy odbędą się dwukrotnie – o 13 i o 16. Poza tym przez cały czas trwania imprezy działać będzie osobne stanowisko z obręczami do samodzielnego tworzenia baniek gigantów! Na Wyspie Młyńskiej będzie można spotkać też wesołych szczudlarzy w kolorowych strojach, artystów, którzy potrafią z balonów wyczarować niemal wszystko oraz animatorów zachęcających maluchy do tańca, gier ruchowych i zabaw z wielką chustą animacyjną.

Na gości czekają m.in. warsztaty zręcznościowe Fiku Miku, w ramach których dzieci – ale i dorośli – będą mogli przećwiczyć cyrkowe umiejętności z wykorzystaniem talerzy, chustek, piłeczek i innych rekwizytów. Będzie można zagrać w gry wielkoformatowe, m.in. olbrzymie domino, memory czy scrabble, a w strefie artystycznej na kreatywne maluchy czekać będą kartonowe domki, które będzie można pomalować farbami. Dla tych, którzy wolą upiększać się samemu, nie zabraknie też stanowiska do malowania twarzy.

A to jeszcze nie wszystkie niedzielne atrakcje. W tym samym czasie nad Brdą trwać będzie Kayakmania, jedna z największych w Polsce imprez dla sympatyków turystyki kajakowej. Rozpocznie się ona już w piątek, ale to na niedzielę zaplanowano najwięcej atrakcji dla dzieci. Na Wyspie Młyńskiej trwać będzie Piknik Kajakowy, w ramach którego zorganizowane zostaną m.in. kajakowe wyścigi dla młodzików. Na wyspie zakończy się też wyścig kolorowych łodzi butelkowych, budzących zawsze duże zainteresowanie zarówno starszych, jak i młodszych widzów.

Przez cały czas trwania imprezy „Raz Dwa Trzy - Policz Ty” czynne będzie stoisko Urzędu Statystycznego, na którym będzie można się spisać w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Przypomnijmy, że do końca września każda osoba mieszkająca w Polsce jest zobowiązana się spisać – bez względu na obywatelstwo, miejsce zameldowania, wiek czy stan zdrowia.

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w województwie kujawsko-pomorskim można znaleźć TU

Oraz na stronie Urzędu Statystycznego