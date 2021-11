Rolnicy pokrzywdzeni przez upadek mleczarni ROTR w Rypinie otrzymają pomoc Tomasz Błaszkiewicz

Mleczarnia ROTR upadła w październiku 2018 roku archiwum

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło wsparcie dla producentów mleka, którzy nie otrzymali zapłaty w latach 2018-2020. To oznacza, że także rolnicy z powiatu rypińskiego i okolic, pokrzywdzeni przez upadek ROTR-u, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty będą przyjmowane od 29 listopada do 10 grudnia.