Rolnicy szykują się do małych żniw i zbioru jęczmienia. "Na dniach będziemy jechać"

Rolnicy odliczają czas do żniw 2021

"U nas jeszcze dłuższa chwila", pisze rolnik z Pomorskiego, kolejny z Wielkopolski szacuje, że do rozpoczęcia żniw u niego zostało 10-14 dni. Inny mieszkaniec Wielkopolskiego liczy na to, że rozpocznie zbiór za 3 do 7 dni.

Producent rolny z Kujawsko-Pomorskiego przewiduje rozpoczęcie pracy przez kombajny w jego okolicy po 15 lipca, na Mazowszu około 10-12 lipca. "Mój mąż właśnie smaruje kombajn i planuje jutro wyjechać... Przyczepy już z tydzień pospinane", pisze Gabriela, ale nie podaje regionu.