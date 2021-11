Rolnicy z Kujaw i Pomorza pojadą na protest do Brukseli. Krytykują Europejski Zielony Ład

- Również rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego pojadą do Brukseli - mówi Jan Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych, które czeka na zgłoszenia od osób zainteresowanych wyjazdem na protest (e-mail: [email protected] ).

Protest rozpocznie się 13 grudnia, w czasie obrad Rady ds. Rolnictwa UE, może potrwać do 14 grudnia. Zaplanowano blokadę z użyciem ciągników.

- Chcemy dotrzeć do opinii publicznej z informacją na temat Europejskiego Zielonego Ładu i jego skutków nie tylko dla rolników, ale i dla konsumentów - dodaje Jan Kaźmierczak. - Jeśli będziemy musieli spełnić wymogi dotyczące np. ugorowania części gruntów, ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin, to zapewne przełoży się to na wzrost cen żywności.