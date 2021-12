Rolniczy handel detaliczny pozwala małym producentom zarobić więcej. Można sięgnąć po pomoc

Warto bez pośredników

- Dotąd nasza olejarnia funkcjonowała w ramach działalności gospodarczej - opowiada rolnik z Kołodziejewa. - Gdy tworzyliśmy manufakturę, nie było takiej możliwości, by powstające w niej towary sprzedawać zajmując się RHD. Teraz taka możliwość jest i zamierzamy z niej skorzystać. To będzie się nam bardziej opłacać, ponieważ klientami będą bezpośrednio konsumenci.

A ci już mieli okazję poznać ich towary, więc problemów zapewne nie będzie.

Marek Klonecki, rolnik z Jeżewa (pow. świecki) sprzedażą żywności w ramach RHD zajmuje się od dawna i wie, że na właściwe relacje z klientami trzeba zapracować: - O konsumenta trzeba dbać! - przekonuje. - To nie sztuka coś sprzedać raz czy dwa, ale najważniejsze, by klient chciał do rolnika po żywność wrócić. I na to powinni zwracać uwagę wszyscy zainteresowani RHD!