Rośliny doniczkowe - triki na domowe nawozy. Dodaj je do doniczki, a twoje kwiaty będą bujnie rosły

Rośliny - także te doniczkowe - substancje odżywcze niezbędne im do wzrostu czerpią z podłoża. Dlatego tak ważne jest, by nawozić kwiaty domowe. W okresie zimowym rośliny potrzebują mniej składników odżywczych, ale nadal są im one potrzebne. Nawozy zimowe powinny zawierać minimalną ilość azotu (lub nie zawierać go wcale), gdyż kwiaty w tym okresie nie potrzebują pobudzania wzrostu. Nawóz powinien zawierać głównie potas, fosfor i mikroelementy, które wspomagają prawidłowy rozwój, kwitnienie i dobrą kondycję kwiatów doniczkowych.Oto sprawdzone sposoby na domowe nawozy do roślin doniczkowych. Te nawozy przygotujesz z produktów, które masz w domu, a często nawet wyrzucasz do śmietnika!

Kwiaty doniczkowe to piękna ozdoba naszych mieszkań. Dzięki nim możemy mieć w domu małą zieloną oazę. Kwiaty doniczkowe nie tylko pięknie wyglądają, ale także oczyszczają powietrze. Warto zadbać, by nasze rośliny bujnie rosły. Jak? Oto sprawdzone sposoby na domowe nawozy do roślin doniczkowych. Te nawozy przygotujesz z produktów, które masz w domu, a często nawet wyrzucasz je do śmietnika! Wykorzystaj to, co dobre w naturze. Sprawdź, jak łatwo przygotować skuteczny nawóz do roślin.