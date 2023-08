Zamiokulkas ma żółte liście? Wypróbuj ten domowy nawóz za kilka złotych, a zamiokulkas będzie rósł w oczach Agnieszka Kasperek

Zamiokulkas to kwiat nie tylko ładny, ale i stosunkowo łatwy w uprawie. Odpowiednio pielęgnowany zamiokulkas potrafi mocno się rozrosnąć i osiągnąć spore rozmiary. Ta roślina doniczkowa sprawdza się zwłaszcza u osób, które często zapominają o podlewaniu swoich kwiatów. Warto wiedzieć, że zamiokulkas lubi półcień, dobrze znosi też cień. A co zrobić, gdy zamiokulkas słabo rośnie i nie ma nowych liści, a te, które ma - żółkną? Mamy na to łatwy sposób. Sprawdź.