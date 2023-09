Rośliny odstraszające kleszcze - lista kwiatów i ziół. Takie kwiaty i zioła warto posadzić na działce Justyna Trawczyńska

Kleszcze to rząd pajęczaków z podgromady roztoczy. Zalicza się tu około 900 opisanych gatunków, zgrupowanych w 3 rodzinach. Są szczególnie niebezpieczne wywołują wiele poważnych chorób. Przed kleszczami warto się chronić, między innymi poprzez rośliny, których te pajęczaki nie lubią. Listę roślin których nienawidzą kleszcze znajdziecie na kolejnych zdjęciach. Koniecznie wprowadź je do swojego ogrodu

Kleszcze to jedne z najgorszych pajęczaków. Kleszcze, poprzez ukłucie, mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie. Zobaczcie, jakie rośliny warto zasadzić w ogrodzie lub na działce, aby uniknąć pojawienia się kleszczy. Koniecznie sprawdźcie.