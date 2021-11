Rowerzysta z powiatu wąbrzeskiego został potrącony przez mieszkankę powiatu chełmińskiego

We wtorek, 29 listopada o g. 18.30 w Dąbrówce w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim doszło do potrącenia młodego mężczyzny jadącego na rowerze. Jak ustalili przybyli na miejsce policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, 44-letnia mieszkanka powiatu chełmińskiego kierująca osobowym oplem na prostym odcinku drogi nie zachowała należytej ostrożności podczas manewru wymijania i uderzyła w jadącego z przeciwka rowerzystę, 21-letniego mieszkańca powiatu wąbrzeskiego. Młody mężczyzna został przewieziony został do szpitala.

Zarówno 44-latka, jaki i 21-latek byli trzeźwi.

- Apelujemy do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Szybko zapadający zmrok i zmieniające się warunki pogodowe wymagają od nas większego skupienia i dostosowania prędkości. Tylko w ten sposób możemy zapobiec kolejnym tragicznym zdarzeniom

- zwracają się z apelem policjanci.